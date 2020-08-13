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İBB yetkilileri döndü! Fatih Sultan Mehmet tablosu kargo ile gelecek

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından Haziran ayında satın alınan Fatih Sultan Mehmet tablosunu teslim almak üzere Londra'ya giden İBB yetkilileri İstanbul'a döndü. Tablonun ise kargo ile İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

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Fatih Sultan Mehmet tablosunu İBB adına teslim almak üzere, aralarında İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat'ın da olduğu 4 kişilik ekip, geçen cumartesi günü Londra'ya gitmişti.

Polat twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eve dönüş hikayesi başlasın. 540 yaşında bir rönesans hakikati başladığı yere, yuvasına dönüyor. Fatih Sultan Mehmet portresini yüzyıllar süren gizem dolu yolculuğu sonrasında evine, İstanbul'a getirmek için birazdan İBB'yi temsilen Londra'ya uçuyoruz" demişti.

Hazırlıklar tamamlanmamış!

Polat ve beraberindekiler dün gece İstanbul'a geldi. Konuya ilişkin Mahir Polat, basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı. Edinilen bilgilere göre, tablonun yüksek güvenlikli bir ortamda, sorunsuz ve güvenli bir şekilde taşınması için gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından birkaç gün içinde özel bir kargo ile İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

İmamoğlu böyle duyurmuştu

İBB, Londra'daki dünyaca ünlü müzayede evi Christie's tarafından açık artırma ile satışa sunulan İtalya ressam Gentile Bellini tarafından yapılan Fatih Sultan Mehmet portresini, 25 Haziran'da 770 bin sterline (yaklaşık 6,5 milyon lira) satın almıştı.

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