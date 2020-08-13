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Fransa'dan Doğu Akdeniz çıkarması: iki jet ve fırkateyn gönderiyor

Doğu Akdeniz'de artan Türkiye- Yunanistan gerilimine Fransa da dahil oluyor. Emmanuel Macron'un açıklamalarının ardından Fransa'nın, bölgeye 2 adet savaş jeti ve fıkrateyn göndereceği belirtildi. Öte yandan çok çarpıcı bilgi olarak, Yunanistan ile Fransa'nın Girit Adası'nda ortak tatbikat düzenlediği aktarıldı.

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Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilime müdahil olmaya çalışan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un dün gece saatlerinde yaptığı açıklamanın ardından flaş bir hamle geldi.

Macron dün gece Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüştükten sonra Doğu Akdeniz’deki askeri güçlerinin geçici olarak artırılmasıyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamadan saatler sonra Reuters flaş bir haber servis etti. Son dakika gelişmesi olarak servis edilen haberde, Fransa’nın Doğu Akdeniz’e gönderdiği fırkateyn ve savaş jetlerinin detayları ortaya çıktı.

Gemisavar füze, silah ve patlayıcı taşıyor...

Fransa Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz’e gönderilecek “ek güç” ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre Fransa, Doğu Akdeniz’e iki adet Rafale savaş jeti gönderecek. Bunun yanı sıra Fransa’nın Lafayette tipi fırkateyninin de bölgeye gönderileceği kaydedildi.

125 metre uzunluğundaki Lafayette tipi fırkateyn saatte 25 knot hıza çıkabiliyor. Gemisavar füze, silah ve patlayıcı taşıyan geminin üzerinde bir de helikopter pisti yer alıyor.

Girit Adası'nda Fransa ve Yunanistan'dan ortak tatbikat...

Öte yandan bugün uluslararası haber ajansı Reuters, Fransız donanması ile Yunan güçlerini Girit Adası’nda ortak tatbikat düzenlediğini aktardı. İsmini açıklamayan güvenlik yetkililerine dayandırılan iddiaya göre Fransız ve Yunan askerler tatbikat düzenledi.

Fransa’nın gönderdiği fırkateyn ve jetlerin Yunan donanması ile tatbikat yaptığını açıklayan Yunan kaynaklar, tatbikatın ne kadar sürdüğüne dair bir açıklamada bulunmadı.

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