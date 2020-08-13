e okul lise nakil işlemi yapma 2020 ekranı TC ile giriş

LGS tercih sonuçlarının ardından lise nakil işlemleri başladı. 3 aşamalı olan lise nalik işlemlerinin ilki 10 Ağustos'ta başladı ve 14 Ağustos'a kadar devam edecek. LGS 1. nakil sonuçları 17 Ağustos'ta erişime açılacak. Peki LGS nakil başvurusu nasıl yapılır? İşte e- okul LGS nakil tercih ekranı

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LGS tercih sonuçlarının ardından lise nakil kayıt işlemleri başladı. Herhangi bir okula yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler lise 1. nakil işlemlerini e-okul üzerinden yapıyorlar. 10 Ağustos'ta başlayan işlemler 14 Ağustos'a kadar devam edecek. LGS nakil sonuçları ise tercihlerin ardından 17 Ağustos'ta erişime açılacak.



Herhangi bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen adaylar için birinci nakil işlemleri 10-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak. Nakil tercihleri https://eokul.meb.gov.tr/ adresinden alınıyor. İşte LGS nakil başvurusu ile ilgili bilgiler..

LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS yerleştirmeye esas 1. nakil başvuruları 10 tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos’a kadar devam edecek. Bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin 1. nakil başvurularını 14 Ağustos’a kadar tamamlamaları gerekiyor.



Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://eokul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr” veya “https://eokul.meb.gov.tr” internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

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LGS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecektir.

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.