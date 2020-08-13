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Aksaray'da ikinci eşini kana buladı! Gerekçesi kan dondurdu

Demirören Haber Ajansı

AKSARAY’da Musa Şaşmaz (77), 10 yıl önce evlendiği eşini şehre taşınmak istediği gerekçesiyle silahla vurdu. Göğsünden vurulan ikinci eş Emsal Şaşmaz (61), hastanede yaşam savaşı veriyor.

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Yuva köyünde meydana geldi. 10 yıl önce 2'nci evliliklerini yapan Musa Şaşmaz ile Emsal Şaşmaz arasında, köyden Aksaray merkeze taşınma konusunda tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, Musa Şaşmaz yanında bulunan tabancayla ateş ederek eşini göğsünden yaraladı. Silah seslerini duyan komşular, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emsal Şaşmaz’ı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Emsal Şaşmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan Musa Şaşmaz ise ifadesinin ardından adliye sevk edildi.

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