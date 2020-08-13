Esenler Belediyesi'nden olay koronavirüs afişi! Tüm önlemleri yerle bir eden bilbord

İSTANBUL'da Esenler Belediyesi'nin koronavirüsle mücadelede vatandaşları uyarmak için bilbordlara astırdığı afiş tartışma çıkardı. Afişte sosyal mesafe, sarılmama, 65 yaş üstünü izole etme kurallarının hepsi çiğnendi.

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Esenler Belediyesi'nin yeni tip koronavirüsle mücadele için ilçenin en işlek caddelerindeki bilbordlara astırdığı afişler tepki çekti. Afişte Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun yaşlı bir amcaya sarılırken fotoğrafı kullanıldı.

'Kucaklaşıp sarılacağımız günler gelene kadar VİRÜSLE MÜCADELEYE DEVAM' yazan afişte kullanılan Başkan Tevfik Göksu'nun yaşlı bir adamla sarılma fotoğrafı kullanıldı.

Obillboard ilanını CHP Esenler İlçe Başkanı Bülent Ütebay, "Virüsle mücadelede Göksu'dan müthiş atak" diyerek paylaştı. Söz konusu afişin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada tepkiler yükseldi.