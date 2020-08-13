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Denizli'de kediye tekme attı bir de kendini savundu

Demirören Haber Ajansı

DENİZLİ'de kediye tekme atan 'adam' konuştu. Askıda bulunan sucuğu yediği için kediyi tekmeleyen market sahibi Reis S., 'Sanki adam öldürdük, abartıp hakaret ediyorlar' dedi...

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Olay, Pazartesi günü Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Market sahibi Reis S., iş yerine girip sucuğu yiyen sokak kedisini görünce müdahale etti. Reis S., kediyi dışarı çıkarıp tekme atarak fırlattı.

Kedi aldığı darbede sonrası can havliyle kaçarken, Reis S.'nin kediyi tekmelediği, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Çok sayıda havyansever market sahibine tepki gösterdi.

"Yok hamileymiş... yok ölmüş..."

Market sahibi Reis S., kediye kızıp tekme attığını, adam öldürmediğini belirterek, "Markete girdiğimde askıdaki sucuğu yiyordu. Kovaladım dışarı çıktı. Sucuğu da çöpe attım. Sonra da dışarda görünce 'Sen benim sucuğuma niye böyle yaptın' deyip tekme attım. Hepsi bu, sanki adam öldürdük. Yok hamileymiş, yok ölmüş, sürekli abartıp hakaret ediyorlar. 900 TL ceza kestiler, ödeyeceğim. Kedi burada ben de besliyorum" dedi.

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