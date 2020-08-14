Diriliş Ertuğrul küresel fenomen haline dönüştü 'Müslümanların Taht Oyunları'

Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde olduğu ve seyircinin her hafta ilgiyle izlediği TRT 1 dizisi Diriliş Ertuğrul, 70'den fazla ülkeye satıldı ve Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da hem oyuncular hem dizi çok sevildi. Diziye dünya çapındaki ilgi, yayınlanmasının üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen devam ediyor.