Futbolcularında koronavirüs çıkan takım hükmen mağlup sayıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesi iki futbolcusunda koronavirüs tespit edilen Kosova'nın Drita takımı hükmen mağlup ilan edilerek elendi.

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UEFA, İsviçre'nin Nyon kentinde Kuzey İrlanda temsilcisi Linfield ile Drita arasında dün oynanması planlanan ancak Kosova temsilcisinde iki futbolcunun korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelenen maçla ilgili kararını verdi.

Karantinaya alınmıştı

Açıklamada, UEFA yönetmeliklerine göre Drita'nın 3-0 hükmen mağlup ilan edildiği ve Linfield'in bir üst tura yükseldiği kaydedildi.

Drita'nın iki futbolcusunda koronavirüs çıkması üzerine tüm takım karantinaya alınmıştı.