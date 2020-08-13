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Rıza Çalımbay Sivasspor'la yola devam ediyor

İhlas Haber Ajansı

Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yarın yeni sözleşme imzalayacağını duyurdu.

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Bu sezon Süper Lig’de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çeken ve 2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi ön elemesine katılmaya hak kazanan Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay ile yola devam kararı alındı.

Kırmızı-beyazlı ekip, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, deneyimli teknik adam ile yeni sözleşme imzalanacağını açıkladı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Demir Grup Sivasspor’umuz Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile yeniden anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adam yarın saat 11.30’da resmi sözleşmeye imza atacak."

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