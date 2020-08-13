Rıza Çalımbay Sivasspor'la yola devam ediyor
Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yarın yeni sözleşme imzalayacağını duyurdu.Abone ol
Bu sezon Süper Lig’de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çeken ve 2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi ön elemesine katılmaya hak kazanan Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay ile yola devam kararı alındı.
Kırmızı-beyazlı ekip, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, deneyimli teknik adam ile yeni sözleşme imzalanacağını açıkladı.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi;
"Demir Grup Sivasspor’umuz Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile yeniden anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adam yarın saat 11.30’da resmi sözleşmeye imza atacak."
Demir Grup Sivasspor’umuz Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile yeniden anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adam yarın saat 11.30’da resmi sözleşmeye imza atacak. #YiğidonunZamanı pic.twitter.com/EZSKdRuXf3— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) August 13, 2020