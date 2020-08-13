Walison Fonseca eşi Pınar kimdir biscolata erkeği çıktı!

Masterchef Türkiye 2020 yeni yarışmacıları ile devam ediyor. 16 kişilik kadroya girmek için kıyasıya yarışan isimlerden biri de Brezilyalı Walison Fonseca oldu. 32 yaşındaki Walison Türk kızı Melisa Pınar ile evli eşi yaşam koçu olan Walison Biscolata reklamında oynamış.

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Masterchef'in 16 kişilik ana kadrosuna girmek için savaşan isimlerden biri de Brezilyalı model ve oyuncu Walison Fonseca oldu. Adının yazdığı beyaz önlüğü giymek için kıyasıya yarışan Walison Türk kızı Melisa Pınar ile evli. Bir kızı olan Walison daha önce Biscolata reklamında oynamış.

Brezilyalı yarışmacı Walison Fonseca’nın MasterChef mücadelesine devam edip edemeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak. Peki, MasterChef Brezilyalı yarışmacı Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında, eşi kim?

MasterChef’in Brezilyalı yarışmacısı Walison Fonseca, 34 yaşında ve 3 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Türkiye'de akörlük ve oyunculuk yapan iddialı yarışmacı, MasterChef'e kendi ülkelerinde yapılan bir lezzetle katıldı. Mehmet Şef ile Danilo Şef'in evet oyları ile üst tura çıkmayı başardı.

MasterChef’in ilk bölümlerinden dikkatleri üzerine çeken Walison Fonseca’nın eşi Türk. Eşi Melisa Pınar’la çekildiği fotoğrafları sık sık paylaşan Walison Fonseca, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor, yarışmacının bir yıl önce açılmış Youtube hesabı da bulunuyor. Walison Fonseca’nın Türk eşinin ismi Melisa Pınar. Walison’un eşi Melisa Pınar NLP uzmanı, yaşam koçu