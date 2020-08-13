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Adıyaman'da 27 ev karantinaya alındı

ADIYAMAN'da koronavirüs vaka sayısı gün geçtikçe artıyor. Geçtiğimiz günlerde 12 evin karantinaya alındığı kentte bugün 27 evde daha karantina uygulaması başlatıldı.

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Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 27 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadeleye ilişkin yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda çeşitli mahallelerdeki 27 evde karantina uygulanmaya başlandı.

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