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Gökbel Dağı'ndaki yangına boru tamir etmek isteyen baba-oğul neden olmuş

AYDIN'ın Çine ilçesinde başlayıp, rüzgarın da etkisiyle Muğla'nın Yatağan ilçesine sıçrayarak, 20 hektar orman alanının küle dönmesine neden olan Gökbel Dağı'ndaki yangınla ilgili çiftçilik yapan baba ve oğlu gözaltına alındı.

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Çine ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi'nde çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda, 1 Ağustos günü, saat 12.26 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, 10 dakika içinde yangını söndürme çalışmalarına başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 5 helikopter, 12 arazöz, 5 su tankeri ve 2 dozerle müdahale edildi. Rüzgar ve arazinin sarp olması nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı. Alevler, Gökbel Dağı'nı aşıp, Muğla'nın Yatağan ilçesinin Hisarardı Mahallesi'ne sıçradı. Gün boyu yapılan müdahaleye rağmen yangın söndürülemedi. Havanın kararmasıyla birlikte helikopterler çalışmaya ara vermek zorunda kaldı. Gece boyunca sadece arazözlerle alevlere müdahale edildi.

Ertesi gün, günün aydınlanmasıyla birlikte 8 helikopter ve 2 söndürme uçağı bölgeye sevk edilerek, söndürme çalışmalarına havadan yeniden başlandı. Karadan da 59 arazöz, 13 su tankeri, 9 iş makinesi, 250 yangın söndürme işçisiyle müdahale edilerek, alevler söndürüldü. Yangında 20 hektar ormanlık alan küle döndü.

Gözaltına alındılar

Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmayla yangının, bölgede bulunan bir su kaynağının yanında başladığını belirledi. Su kaynağının yanında ateş yakıldığını ve borular olduğunu tespit eden jandarma araştırmalarını bu yönde sürdürdü. Boruların çiftçilik yapan M.B. ile oğlu H.B.'ye ait olduğunu saptadı. Baba-oğul bugün gözaltına aldı.

H.B.'nin ifadesinde, su kaynağı yanında boruları tamir ettikleri sırada yaktıkları ateşin ormanlık alana sıçradığını itiraf ettiği öğrenildi. Baba ve oğlunun jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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