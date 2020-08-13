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Masterchef Arem nereli Arem Yüce instagram hesabı çoştu

Masterchef 2020'de adının yazılı olduğu önlüğü giymek ve 16 kişilik masterchef kadrosuna girmek için yarışan isimlerden biri de Arem oldu. Jüri tarafından şarkıcı Ferman Toprak'a benzetilen Arem'in hayatı merak konusu oldu. Aslen Diyarbakırlı olan Arem 22 yaşında. Arem Yüce instagram hesabında 17,2 bin kişi tarafından takip ediliyor.

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TV 8 ekranlarında Masterchef heyecanı başladı. 16 kişilik kadroya girip, Masterchef'te yarışmak için tüm hünerlerini yemeklerine yansıtan ve jüriden geçer not almaya çabalayan isimlerden biri de Arem Yüce oldu. Jüri tarafından türkücü Ferman Toprak'a benzetilen sempatik yarışmacının hayatı da merak konusu oldu. 22 yaşında olmasına rağmen uzun yıllardır mutfakla haşır neşir. Arem Yüce aslen Diyarbakırlı.

Masterchef Arem'in adı ne anlama geliyor sorusu ise merak edildi.  Arapça kökenli bir kelime olan Arem sıfattır. Ancak Türkiye'de isim olarak da kullanılmaktadır.

arem

Arem kelimesinin anlamı "alaca" veya "Benekli cisim" demektir.

Arapça kökenli olmasına karşın Osmanlıca bir kelime olan Arem asıl olarak "A'rem" şeklinde okunur. 

arem

Arem isminin kullanıldığı bölgelerde "Aram" ismi de genellikle kullanılır. 

MASTERCHEF AREM YÜCE KİMDİR: MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Arem Yüce 22 yaşında. Yarışmaya Diyarbakır’dan katılan Arem işletmeci. Yemek yapmayı çok sevdiğini söyleyen yarışmacı ilk elemede, ‘Kuzuların Sessizliği’ ismini koyduğu yemeğini yapmıştı.

arem

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