İzmir’de halk isyanda Tunç Soyer'in önerisine tepki #90DakikamaDokunma etiketiyle TT oldu

İZMİR’de toplu taşıma araçlarında 90 dakika boyunca ücretsiz aktarma uygulamasında değişikliğe gidilmesi gündeme geldi. Sosyal medyada yorum yapan İzmirlilerin tepkisi Twitter'da TT oldu.

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Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündeme gelen ve Plan, Bütçe ve Tüketici Komisyonu’na gönderilen önergenin kabul edilmesi durumunda Eylül ayında bu uygulama sonlandırılacak ve ilk iki aktarmadan 50’şer kuruş alınacak. İlk biniş ücreti ise 3,56’dan 3,46’ya düşürülecek.

Planın duyulmasıyla birlikte, 2008’den bu yana uygulanan ücretsiz aktarmanın sonlanmaması için Twitter’da kampanya başlatıldı. #90DakikamaDokunma etiketi Twitter Türkiye Gündemi’nde ilk sıraya yükseldi.

İlk sıraya yükseldi