BIST 1.110
DOLAR 7,34
EURO 8,69
ALTIN 455,18
HABER /  YEREL
ADV Başarı sizden burs Asfa'dan

İzmir’de halk isyanda Tunç Soyer'in önerisine tepki #90DakikamaDokunma etiketiyle TT oldu

İZMİR’de toplu taşıma araçlarında 90 dakika boyunca ücretsiz aktarma uygulamasında değişikliğe gidilmesi gündeme geldi. Sosyal medyada yorum yapan İzmirlilerin tepkisi Twitter'da TT oldu.

Abone ol

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündeme gelen ve Plan, Bütçe ve Tüketici Komisyonu’na gönderilen önergenin kabul edilmesi durumunda Eylül ayında bu uygulama sonlandırılacak ve ilk iki aktarmadan 50’şer kuruş alınacak. İlk biniş ücreti ise 3,56’dan 3,46’ya düşürülecek.

Planın duyulmasıyla birlikte, 2008’den bu yana uygulanan ücretsiz aktarmanın sonlanmaması için Twitter’da kampanya başlatıldı. #90DakikamaDokunma etiketi Twitter Türkiye Gündemi’nde ilk sıraya yükseldi.

İlk sıraya yükseldi

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Diriliş Ertuğrul dizisi İngiliz basınında yerini aldı küresel fenomen haline dönüştü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs aşısı bulduğunu söyleyen Rusya'da şoke eden istifa
Kılıçdaroğlu, İnce konuşmasını bitirince teşkilatlara talimat yolladı
Yüzde 62.5'i tamamlandı, 1 saatlik yol 6 dakikaya düşecek! Bakan Karaismailoğlu açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama ve paylaşımlar konusunda uyardı
Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nde HDP depremi Giresun İl Başkanı istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan açık net konuştu hakkımızı yedirmeyiz
ÖNCEKİ HABERLER
Mansur Yavaş sağlık çalışanlarına kıyak yaptı! Nikah işlemleri ücret olacak
Adıyaman'da 27 ev karantinaya alındı
Gökbel Dağı'ndaki yangına boru tamir etmek isteyen baba-oğul neden olmuş
Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler! İran, bir tankeri alıkoydu
Masterchef Arem nereli Arem Yüce instagram hesabı çoştu
Güneş patlaması ne zaman 2020 Güneş patlaması ne demek?
Yorumlar 6 yorum