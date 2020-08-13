AK Parti'den Muharrem İnce'nin 'Bin Günde Memleket' hareketine ilişkin ilk açıklama

4 Eylül'de Sivas'tan "Bin Günde Memleket Hareketi" başlatacağını açıklayan Muharrem İnce düzenlediği basın toplantısında CHP'yi bombaladı. AK Parti cephesinden İnce'nin hareketine yönelik ilk açıklama geldi.

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CHP'li Muharrem İnce, bugünkü basın toplantısında "Bin Günde Memleket" hareketini duyurarak 4 Eylül'de Sivas'tan yola çıkacaklarını söyledi. İnce'nin hareketiyle ilgili olarak AK Parti cephesinden ilk açıklamalar geldi.

Haber Global'de değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, şunları söyledi:

"Bugünkü konuşmasında Muharrem İnce tam da şunu söyledi. Eksen kaymasından ve dolayısıyla CHP'nin gerçek anlamda kendi kimliğini, kendi eksenini yeniden kazanması gerektiğini söyledi. Mücadelesini Sivas'tan başlatmasının sanırım söylediklerimle de ilgilisi var. Bunu izlenimle söylüyorum bilgiyle değil.

"Kendi içinde sorunları var"

Millet İttifakı'nın zaten kendi içinde büyük sorunları var. Birbirine benzemezler ittifakından oluşması baş sorunları. HDP var, merkezde CHP var bir de İYİ Parti var. Orada İYİ Parti siyaseti ile taban sosyolojisi arasında makas açılmakta.