Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda Yunanistan krizini görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doğu Akdeniz gerilimine ilişkin telefon diplomasisi başlattı.

Erdoğan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda Yunanistan krizini görüştü.

Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk ve diyalog temelinde çözülmesinden yana olduklarını belirtti.