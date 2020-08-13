Milli Savunma Bakanı Akar'dan destek mesajı: Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın yanındayız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Azerbaycan tatbikatının ardından konuştu. Azerbaycan'a desteğin dün olduğu gibi yarın da devam edeceğini aktaran Akar, kardeşlik vurgusu yaptı. Akar, 'Yukarı Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a karşı tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız' dedi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile takip ettiği Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nün tamamlanmasının ardından tatbikata katılan askerlerle bir araya geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile tatbikata katılan unsurları tebrik eden Akar, buradaki konuşmasına "İkinci vatanımız Azerbaycan'da bulunmaktan ben ve arkadaşlarım büyük memnuniyet, heyecan duymaktayız" diyerek başladı.

"İki bedende bir can olan bu kardeşliğimiz vazgeçilmezdir"

Türkiye ve Azerbaycan'ın iki ayrı devlet olsa dahi aynı milletin evlatları olduğunu ifade eden Akar, "Bizim tarihimiz, dilimiz, irfanımız, kültürümüz bir. Canımız bir, kanımız bir. Bizim ayrımız, gayrımız yoktur. 'Bir ananın iki oğlu' olan Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler, gerçek kardeşlik ilişkisidir. İki bedende bir can olan bu kardeşliğimiz bizim için vazgeçilmezdir" diye konuştu.

Atatürk'ün "Azerbaycan'ın derdi bizim derdimizdir. Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimizdir" sözünü hatırlatan Akar, şöyle konuştu:

"Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesinde gerçekleştirdiği hain saldırıyı bir kez daha en şiddetli şekilde kınıyoruz. Azerbaycan halkına başsağlığı, sabır, silahlı kuvvetlerine güç, kuvvet diliyoruz. Yaşadığınız acıyı milletçe derinden hissediyoruz. Şunu çok net ifade etmek isterim ki, geçtiğimiz yıllarda Hocalı'da tüm dünyanın gözleri önünde soykırım yapan, Yukarı Karabağ'ı hiçbir hukuki gerekçe ve meşruiyete dayanmadan işgal eden Ermenistan'a karşı tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın, Azerbaycanlı silah arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. "

"83 milyon Türkiye olarak sonuna kadar kardeşlerimizin yanındayız"

"Azerbaycan yalnız değildir. Azerbaycan'ın haklı davasına ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde 83 milyon Türkiye olarak sonuna kadar kardeşlerimizin yanındayız."

Tatbikata ilişkin değerlendirmelerini de paylaşan Akar, konuşmasını "Hamınız salamat ve yahşı galın" ifadesiyle tamamladı.