BIST 1.106
DOLAR 7,33
EURO 8,71
ALTIN 454,90
HABER /  GÜNCEL
ADV Başarı sizden burs Asfa'dan

Milli Savunma Bakanı Akar'dan destek mesajı: Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın yanındayız

Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Azerbaycan tatbikatının ardından konuştu. Azerbaycan'a desteğin dün olduğu gibi yarın da devam edeceğini aktaran Akar, kardeşlik vurgusu yaptı. Akar, 'Yukarı Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a karşı tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız' dedi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile takip ettiği Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nün tamamlanmasının ardından tatbikata katılan askerlerle bir araya geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile tatbikata katılan unsurları tebrik eden Akar, buradaki konuşmasına "İkinci vatanımız Azerbaycan'da bulunmaktan ben ve arkadaşlarım büyük memnuniyet, heyecan duymaktayız" diyerek başladı.

"İki bedende bir can olan bu kardeşliğimiz vazgeçilmezdir"

Türkiye ve Azerbaycan'ın iki ayrı devlet olsa dahi aynı milletin evlatları olduğunu ifade eden Akar, "Bizim tarihimiz, dilimiz, irfanımız, kültürümüz bir. Canımız bir, kanımız bir. Bizim ayrımız, gayrımız yoktur. 'Bir ananın iki oğlu' olan Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler, gerçek kardeşlik ilişkisidir. İki bedende bir can olan bu kardeşliğimiz bizim için vazgeçilmezdir" diye konuştu.

Atatürk'ün "Azerbaycan'ın derdi bizim derdimizdir. Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimizdir" sözünü hatırlatan Akar, şöyle konuştu:

"Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesinde gerçekleştirdiği hain saldırıyı bir kez daha en şiddetli şekilde kınıyoruz. Azerbaycan halkına başsağlığı, sabır, silahlı kuvvetlerine güç, kuvvet diliyoruz. Yaşadığınız acıyı milletçe derinden hissediyoruz. Şunu çok net ifade etmek isterim ki, geçtiğimiz yıllarda Hocalı'da tüm dünyanın gözleri önünde soykırım yapan, Yukarı Karabağ'ı hiçbir hukuki gerekçe ve meşruiyete dayanmadan işgal eden Ermenistan'a karşı tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın, Azerbaycanlı silah arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. "

"83 milyon Türkiye olarak sonuna kadar kardeşlerimizin yanındayız"

"Azerbaycan yalnız değildir. Azerbaycan'ın haklı davasına ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde 83 milyon Türkiye olarak sonuna kadar kardeşlerimizin yanındayız."

Tatbikata ilişkin değerlendirmelerini de paylaşan Akar, konuşmasını "Hamınız salamat ve yahşı galın" ifadesiyle tamamladı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sınava girecekler dikkat! Bundan sonra HES kodu almayan sınava giremeyecek
AK Parti'den Muharrem İnce'nin 'Bin Günde Memleket' hareketine ilişkin ilk açıklama
İzmir’de halk isyanda Tunç Soyer'in önerisine tepki #90DakikamaDokunma etiketiyle TT oldu
Koronavirüs aşısı bulduğunu söyleyen Rusya'da şoke eden istifa
Kılıçdaroğlu, İnce konuşmasını bitirince teşkilatlara talimat yolladı
Yüzde 62.5'i tamamlandı, 1 saatlik yol 6 dakikaya düşecek! Bakan Karaismailoğlu açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Somer Şef'in çocukları kızı ve oğlu kaç yaşında? Somer Sivrioğlu ailesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump görüştü! Gündem Libya'da askerden arındırılmış bölge
Lise mezunları diplomalarını ne zaman nereden alacak?
Mansur Yavaş sağlık çalışanlarına kıyak yaptı! Nikah işlemleri ücret olacak
Bolu'da saniyelere karşı mücadele! Kadın sürücü lüks araçta sıkıştı
Yorumlar 1 yorum