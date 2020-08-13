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Düzce'de sabah bu görüntüyle karşılaştı duygulanmadan edemedi

Demirören Haber Ajansı

DÜZCE'de gurbetçi aile, yol kenarında karşılaştığı karpuzları görünce araçtaki hamile kadının canı çekti. Durum üzerine karpuzlardan 1 tane alan aile, notla birlikte para bıraktı. Helallik isteyen aile, sabah tezgahının başına gelen İrfan Hatip'i duygulandırdı. Notta şu ifadeler yer aldı:

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Gölyaka ilçesi Şaziye köyü mevkisinde, bahçesinde yetiştirdiği karpuzları yol kenarına kurduğu tezgahta satan İrfan Hatip, tezgahı gece açık bırakarak evine gitti. Sabah tezgahının başına gelen Hatip, bir not ile bırakılan 20 lirayı görünce duygulandı.

Notta, 'Biz gurbetçiyiz. Gece geri dönerken karpuz tezgahını gördük. Eşimin canı, gebe olduğu için çok karpuz istedi. Karpuzlardan bir tanesini aldık. Ancak kimse olmadığı için bu parayı bıraktık. Umarız yeterlidir. Değilse hakkınızı helal edin' yazdığı görüldü.

"İster ücretli, ister ücretsiz olsun helal olsun"

Hatip, gurbetçinin davranışının kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Sabah tezgahıma geldim. Tezgahım 24 saat açıktır. Bazen burada kalıyorum ama genelde evime gidiyorum. Sabah geldiğimde bir not buldum. Notun üzerine de bir miktar para koymuşlar. Bir gurbetçimiz gece dönerken, hanımının hamile olması nedeniyle tezgahımdan bir karpuz almış. Bir not yazmış ve bir miktar para iliştirmiş. Bu beni çok mutlu etti. Helal olsun kendisine. İster ücretli, ister ücretsiz olsun helal olsun" dedi.

"İyi insanlarımız hala varlar"

Gurbetçinin yolu düşerse kendisini misafir etmek istediğini ifade eden Hatip, "Tezgahım 24 saat açık. Herkesin canı istediği kadar karpuz yeme hakkı var. Bana bu ninemden vasiyettir. İyi insanlarımız hala varlar. Toplumumuza iyi davrandıkça karşılığını görüyoruz. Parayı, okuduğum ve çok beğendiğim bir roman var, onun içine koyacağım, harcamayacağım. Belki bir gün o gurbetçimizin yolu düşer ve tezgahımıza uğrar. Kendisini misafir etmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

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