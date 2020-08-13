Kayseri'de bulundu! Tam 7.5 milyon yıllık kaplumbağa fosili şaşırttı

'İlk defa kaplumbağa fosiline rastladık'

Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Uzman Antropolog Özge Kahya, "Yamula Barajı, 7-8 milyon yıl öncesiyle tarihlendiriliyor. Daha önce bulunduğumuz alandaki fosiller arasında, filler, üç toynaklı atlar, gergedanlar ve boş boynuzlular dediğimiz ailelere ait canlıların fosillerini bulduk. Bu sefer ilk defa Yamula Barajı kıyısında kaplumbağa fosiline rastladık. Önceki dönemlerde sıklıkla görülebilecek bir fosil ama Yamula'da ilk kez bulduğumuz için bizleri heyecanlandırdı" diye konuştu.