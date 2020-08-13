Mersin'de duran kalbi çalıştırdı 'Filmlerde görmüştüm' dedi

MERSİN'de suya giren Arif Üssük’ün (65) kalbi durdu. Duran kalbi bölgedeki Bedir Can isimli vatandaş kalp masajıyla çalıştırdı. Olay sonrası konuşan Can, 'Hayatımda ilk kez kalp masajı yaptım. Bunu da filmlerde görmüştüm' dedi.

Abone ol

Tarsus ilçesi Kerimler Mahallesi'nde oturan Arif Üssük, 3 arkadaşıyla birlikte gittiği Keşbükü Irmağı'nda serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Arif Üssük'ü gören çevredekiler yardıma koştu. Kıyıya çekilen Arif Üssük'ün kalbinin durduğu anlaşıldı.

Sağlık ekiplerine haber verilirken Bedir Can, Arif Üssük'ü kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Arif Üssük, gelen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Üssük'ün hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Arif Üssük'ü hayata döndüren Bedir Can, "Hayatımda ilk kez kalp masajı yaptım. Bunu da filmlerde görmüştüm" dedi.