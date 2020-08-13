Muğla'da kadınların 'Neden bakıyorsun' kavgası! İçki bardağıyla saldırdı
MUĞLA'da iki kadın grubu arasında 'Neden bakıyorsunuz' sorusuyla kavga çıktı. Taraflardan biri içki bardağıyla saldırırken GSM firmasının işletmecisi kadına 6 dikiş atıldı.
Olay, 10 Ağustos günü Bodrum ilçesinde meydana geldi. Gümbet Mahallesi, Barlar Sokağı'ndaki bir eğlence mekanında çalışan Ayşe A., Sezen D. ve Şüheda K., iddiaya göre; bir GSM firmasının 20 yıldır işletmeciliğini yapan Ü.Ç. ve arkadaşı N.S. adlı kadınların, 'Neden bakıyorsunuz?' diyerek üzerlerine yürüdü. Bir anda 5 kadın birbirine girdi. Çevredekiler kavgaya müdahale etti, ancak tarafları ayırmayı başaramadı. İhbar üzerine polis ekiplerinin gelmesiyle kavga sona erdi. Kaşına 6 dikiş atılan Ü.Ç., kadınları daha önce hiç görmediğini durduk yere saldırdıklarını iddia etti.
Kadınlardan birinin kaşına 6 dikiş atıldı
Kavgada başına içki bardağı ile vurulan Ü.Ç., yüzü ve göğsüne darbe alan N.S. ile eline darbe alan Sezen D. yaralandı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ü.Ç. ve N.S.'ye ayakta müdahale edildi. Elinden hafif yaralanan Sezen D. ise hastaneye gitmedi. Yaralılardan Ü.Ç.'nin açılan kaşına 6 dikiş atıldı. Ü.Ç.'ye 10 gün, N.S.'ye de 2 gün iş göremez raporu verildi.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kavganın ardından taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Kadınlar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kavgada yaralanan Ü.Ç. hiçbir neden yokken 3 kişinin saldırısına uğradıklarını belirtip "Hem de kadınların saldırısına uğradık. Ben ve arkadaşım, kadınların bu şekilde şiddete maruz kaldığını, canlı şekilde görmüş olduk. Bu kişilerin neden saldırdıkları konusunda hiçbir fikrim yok. Hiçbiri ile daha önceden bir tartışma, kavgam kesinlikle yok. Şikayetçi olduk. Başımda 6 dikiş var. Bu kişilerin küfür ve hakaretlere maruz kaldık. 'Belanızı bizden bulacaksınız, 'Biz, belayız. Size bela oluruz' diye, sözlerine kaldık. Başıma bardakla vurdular. Daha sonra arkadaşımı feci şekilde dövdüler." dedi.