Muğla'da kadınların 'Neden bakıyorsun' kavgası! İçki bardağıyla saldırdı

Kavgada yaralanan Ü.Ç. hiçbir neden yokken 3 kişinin saldırısına uğradıklarını belirtip "Hem de kadınların saldırısına uğradık. Ben ve arkadaşım, kadınların bu şekilde şiddete maruz kaldığını, canlı şekilde görmüş olduk. Bu kişilerin neden saldırdıkları konusunda hiçbir fikrim yok. Hiçbiri ile daha önceden bir tartışma, kavgam kesinlikle yok. Şikayetçi olduk. Başımda 6 dikiş var. Bu kişilerin küfür ve hakaretlere maruz kaldık. 'Belanızı bizden bulacaksınız, 'Biz, belayız. Size bela oluruz' diye, sözlerine kaldık. Başıma bardakla vurdular. Daha sonra arkadaşımı feci şekilde dövdüler." dedi.