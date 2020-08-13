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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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Microsoft'un katlanabilir telefonunun fiyatı belli oldu

AMERİKA merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un Surface Duo isimli katlanabilir akıllı telefon modelinin çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı.

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Katlanabilir ekrana sahip akıllı telefonlar çeşitlenmeye devam ediyor.  Samsung ve Huawei'nin ardından Microsoft da katlanabilir telefon modeli ile geliyor. 
  
ABD merkezli teknoloji şirketi Surface Duo isimli modelin 10 Eylül'de satışa çıkacağını açıkladı. 
  
The Verge'de yer alan habere göre, söz konusu modelin ABD fiyatı 1399 dolar olacak. 2 adet 5,6 inç büyüklüğünde (1800 x 1350 piksel) AMOLED ekrana ev sahipliği yapan telefon Android 10 işletim sistemiyle geliyor. 
  
Kullanıcılar 2 ekranını da aynı anda kullanmak istediklerinde 2700x1800 piksel çözünürlük sunan 8,1 inç büyüklüğündeki bir ekrana sahip oluyor. 
  
3,557 mAh değerinde bataryaya sahip olan Surface Duo f/2.0 diyafram açıklığında 11 MP çözünürlük sunan bir kameraya ev sahipliği yapıyor.  
  
Microsoft Surface Duo ayrıca 4K çözünürlükte 60 fps video çekimleri yapabiliyor. 

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