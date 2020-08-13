BIST 1.101
DOLAR 7,32
EURO 8,68
ALTIN 457,30
HABER /  AK PARTİ
ADV Başarı sizden burs Asfa'dan

Bakan Süleyman Soylu'dan AK Parti paylaşımları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “AK Parti, darbelerin tarihe havale ettiği değil, darbeleri tarihin kuyusuna gönderen millet hareketidir” dedi.

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti’nin 19. kuruluş yıldönümünde sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Soylu paylaşımda, “AK Parti, 19 yıldır siyasi hayatın haysiyetini kurtararak, Millet iradesini ve Türkiye'yi, özgüvenle, tam bağımsızlık yolculuğuna çıkardı. AK Parti, korkmadı. Demokrasi ve millet iradesini ve tam bağımsızlığı, vesayet odaklarına ve güç merkezlerine havale etmedi. Siyasi hayat; devlet hizmetinin ve millet iktidarının meşruiyetidir.

AK Parti 19 yıldır, siyasi hayatı her fırsatta pespaye etmeye çalışanlara ‘Sözün, hakkın, iradenin’ millette olduğu hükmünü kabul ettirdi. AK Parti, darbelerin tarihe havale ettiği değil, darbeleri tarihin kuyusuna gönderen millet hareketidir. AK Parti, sadece geleceğe umut resmetmiyor, aynı zamanda ülkemizi ve milletimizi; geçmişimiz, tarihimiz ve medeniyet mirasımızla buluşturuyor” ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA HABERLERİ
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Muharrem İnce açıklaması: CHP içinde Atatürk'e dönüşü başlatacak
Bursa'da enselenen DAEŞ'li terörist: Hedefim polis merkezinde kendimi patlatmaktı
Döviz hesapları 220 milyar dolara dayandı! Rekor seviyesini güncelledi
Sınava girecekler dikkat! Bundan sonra HES kodu almayan sınava giremeyecek
AK Parti'den Muharrem İnce'nin 'Bin Günde Memleket' hareketine ilişkin ilk açıklama
İzmir’de halk isyanda Tunç Soyer'in önerisine tepki #90DakikamaDokunma etiketiyle TT oldu
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de vahşet!Eski eşini boğarak öldüren zanlı polise teslim oldu
Erol Bulut'lu Fenerbahçe koşuyor deneyimli hocadan ilk jest
Adıyaman’da yaşlıların sokağa çıkma zamanı belirlendi
Sağlıkta lisans tamamlama 2020 YÖK nasıl yapılır?
Diyarbakır'da flaş koronavirüs kararı! Valilik duyurdu
Lise mezunları diplomalarını ne zaman nereden alacak?
Yorumlar