MHP lideri Devlet Bahçeli'den Muharrem İnce açıklaması: CHP içinde Atatürk'e dönüşü başlatacak

Muharrem İnce ne demişti?

-Hareketin adı "Bin Günde Memleket Hareketi'dir. Bu hareket gücünü de, finansmanını da, yönünü de milletten alacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl millet bizi finanse ettiyse yine edecektir. Bin Günde Memleket Hareketi'ni 4 Eylül'de başlatıyoruz. Bu hareket ırk, din, dil ayrımcılığına şiddetle karşı çıkacaktır. Kadına şiddet ve çocuk istismarına en yüksek sesle karşı çıkacaktır.