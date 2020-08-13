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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Muharrem İnce açıklaması: CHP içinde Atatürk'e dönüşü başlatacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Muharrem İnce'nin açıkladığı 'Bin Günde Memleket hareketine yönelik son dakika açıklama geldi. Bahçeli, "Muharrem İnce, "CHP içinde Atatürk'e dönüşü başlatacak" dedi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'nin bugün açıkladığı, "Bin Günde Memleket" hareketiyle ilgili bomba değerlendirmelerde bulundu.

CNN Türk'e konuşan Bahçeli, "CHP'de taşeron teslimiyetçi zihniyetin işi zor. CHP'de Atatürk'ün ahı tuttu, geçmişe özlem yeşerdi. Muharrem İnce, CHP içinde Atatürk'e dönüşü başlatacak" dedi.

Muharrem İnce ne demişti?

-Hareketin adı "Bin Günde Memleket Hareketi'dir. Bu hareket gücünü de, finansmanını da, yönünü de milletten alacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl millet bizi finanse ettiyse yine edecektir. Bin Günde Memleket Hareketi'ni 4 Eylül'de başlatıyoruz. Bu hareket ırk, din, dil ayrımcılığına şiddetle karşı çıkacaktır. Kadına şiddet ve çocuk istismarına en yüksek sesle karşı çıkacaktır.

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