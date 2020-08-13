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İzmir'de vahşet!Eski eşini boğarak öldüren zanlı polise teslim oldu

İZMİR'den gelen haber tüyler ürpertti. İki yıl önce boşandığı eşinin annesinin evine gelen ve balkondan tırmanarak eve giren cani koca genç kadını boğarak öldürdü.

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İzmir'in Konak ilçesinde eski eşini boğarak öldüren zanlı polise teslim oldu. Alınan bilgiye göre, Aykut H. iki yıl önce boşandığı biri kız iki çocuğunun annesi Gizem Filiz'in (26) Konak ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'ndeki annesinin evine balkondan tırmanarak girdi.

Evde yalnız kalan Filiz'i boğarak öldüren Aykut H, polisi arayıp cinayet ihbarında bulundu ve Boğaziçi Karakoluna teslim oldu.

Uzaklaştırma kararı aldırmış

Genç kadının, daha önce de kendisini rahatsız ettiği için eski eşi hakkında koruma ve uzaklaştırma kararı aldırdığı, iki çocuğuyla annesinin evinde kaldığı ve üniversitede eğitim gördüğü öğrenildi.

Olay esnasında torunlarıyla Manisa'da bulunan ve olay yerine gelen Filiz'in annesi, gözyaşlarına hakim olamadı. Evin önünde toplanan komşuları da gözyaşı döktü.

Gizem Filiz'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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