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ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 169 bin 161’e yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1372 artarak 169 bin 161'e yükseldi.

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ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 51 bin 628 artışla 5 milyon 361 bin 250'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1372 artarak 169 bin 161'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 813 bini, test yapılanların sayısı 67 milyon 557 bini geçti.

Brezilya ve Hindistan takip ediyor

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 170 bin 474 vakayla Brezilya, 2 milyon 427 bin 66 vakayla da Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 594 bin 808 vakayla Kaliforniya "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunuyor.

Kaliforniya'yı 550 bin 901 vakayla Florida ve 532 bin 985 vakayla Teksas takip ediyor.

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