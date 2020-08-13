Samsun'da arazi kavgasının sonu yine ölüm oldu

SAMSUN'da Yaşar Şimşek (53) ile yeğeni Mesut Şimşek (23) arasında arazi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası silahını çıkartan Yaşar Şimşek, yeğen Şimşek'in ölümüne sebep oldu.

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Olay, Bafra ilçesine bağlı Kamberli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yaşar Şimşek ile yeğeni Mesut Şimşek arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşünce Yaşar Şimşek, tabancayla yeğenine ateş etti.

Olay yerinde hayatını kaybeden Şimşek’in cansız bedeni, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşar Şimşek ise polisler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.