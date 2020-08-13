La Casa de Papel'in Berlin'i aşka geldi sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı
Efsane dizi La Casa de Papel'de Berlin karakterine hayat veren Pedro Alonso, sevgilisi Tatiana Djordjevic ile Madrid sokaklarında aşka geldi, dudak dudağa görüntülendi.
Herkesin yeni sezonunu heyecanla beklediği dizi La Casa de Papel'in oyuncuları gözlem altında. Yeni sezon tanıtımı gelene kadar sıkı takipte olan oyunculardan Pedro Alonso ise geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle samimi bir halde kameralara yakalandı.
İspanya'nın Madrid sokaklarında el ele yürüyen çift, bir süre sonra aşka geldi, öpüşürken yakalandı. O esnada ise görüntülendiklerini fark etmediler. Dizide Andres 'Berlin' Fonollosa karakterine hayat veren 49 yaşındaki oyuncu, etrafındaki insanlara aldırmadan sevgilisini öpmeye devam etti.
Ardından ise ikili Madrid sokaklarında el ele yürümeye devam ettiler. Öte yandan Pedro Alonso, ödül töreninde Türkçe konuşma yaparak "Merhaba İstanbul, seni seviyorum" demişti. Oyunculuğun yanı sıra aynı zamanda yazar olan Alonso'nun sevgilisi de bir hipnoterapist.
Peki, La Casa de Papel'in Berlin'i aslında kimdir?
Pedro Alonso, 21 Haziran 1971’de İspanya’nın Galiçya bölgesinde yer alan Vigo kentinde dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimini Kraliyet Dramatik Sanat okulu’nda alan Alonso, ardından Teatro de la Danza’da eğitimini tamamladı. Eğitimini tamamladığı okulda daha sonra ders vermeye başladı.