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Ersun Yanal mesaj gönderdi: İstifa şerefli bir müessesedir

İhlas Haber Ajansı

Ersun Yanal, Fenerbahçe'de görevinden ayrılan Semih Özsoy'a Twitter hesabından seslenerek, 'İstifa şerefli bir müessesedir ' dedi.

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, geçtiğimiz gün istifa eden Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy için sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Yanal mesajında, "İstifa şerefli bir müessesedir. Fenerbahçe için mücadeleni dışarıdan daha güçlü yapacağına inanıyorum. #SemihÖzsoy" ifadelerini kullandı.

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