YSK'dan Muharrem İnce'ye 'sandık kurulu' yanıtı İsmail Saymaz paylaştı

Muharrem İnce bugün yaptığı açıklamada, "YSK'ya yazı yazdım, CHP kaç sandıkta gözlemci vermemiş. 13 bin sandıkta gözlemci yok" açıklamasında bulunmuştu. YSK'dan İnce'ye gelen cevabı gazeteci İsmail Saymaz paylaştı.

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Muharrem İnce bugün düzenlediği basın toplantısında cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaşandığı geceye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu ve CHP'yi topa tuttu.

Muharrem İnce, "YSK'ya yazı yazdım, CHP kaç sandıkta gözlemci vermemiş.13 bin sandıkta gözlemci yok. 4 milyon oy yapar bu. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar. Erdoğan kaç oy az alsa ikinci tura kalacaktır. 1 milyon 300 bin oy. Gece yarısı çıktı bizim genel başkan yardımcıları seçim ikinci tura kaldı dediler, nereden biliyorsun. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar, benden yalan söyleyip milletin karşısına çıkmamı istiyorlar." dedi.

YSK'dan Muharrem İnce'ye yanıt geldi. Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamasını "Yüksek Seçim Kurulu’nun Muharrem İnce’ye verdiği yazılı yanıt" notu ile paylaştı.