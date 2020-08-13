İzmir'de Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İZMİR Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir Menemen merkezli Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçelerinde yapılan, cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu sonucunda yaklaşık 70 bin parça sikke, heykel gibi tarihi eser niteliği taşıyan deliller ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin Amerikan doları ve 11 bin Euro ele geçirildi. Konu ile ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

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İZMİR Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmir'in Menemen ilçesi ve yakınlarından kazı ve başka yöntemlerle elde ettikleri menkul tarihi değerleri yurt dışına kaçırmak üzere olan örgüt takibe alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile başlatılan organize çalışma neticesinde, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyon emri verildi.

İzmir'in Menemen ilçesi merkezli, Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçelerinde yapılan operasyon sonucunda, şu ana kadar yapılan aramalarda yaklaşık 70 bin parça sikke, heykel gibi tarihi eser niteliği taşıyan deliller ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin Amerikan doları ve 11 bin euro ele geçirildiği öğrenildi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün de verdiği destekle yapılan operasyonlarda konu ile alakalı 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken; ele geçirilen tarihi eserlerin sayımının sürdüğü bildirildi.