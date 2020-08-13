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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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Selçuk Bayraktar müjdesi haberi twitter'dan duyurdu

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI TİHA’nın ikinci prototipinin Bayraktar AKINCI Uçuş ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen ilk uçuş testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

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AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Müjdeli haberi Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, twitter hesabından duyurdu.

Sistem Doğrulama ve Tanımlama Testi kapsamında 17.28’de havalanan Bayraktar AKINCI TİHA’nın ikinci prototipi, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar’ın yönetiminde gerçekleştirilen test uçuşunda 01 saat 02 dakika havada kaldı. Gökyüzünde gerçekleştirilen testlerin ardından saat 18.30’da piste teker koyan Bayraktar AKINCI TİHA’nın üçüncü uçuş testi de başarıyla tamamlanmış oldu.

"Kelebek gibi uçuyor"

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda AKINCI'nın 2.Prototipinin test uçuşunu tamamladık.. Kelebek gibi uçuyor, Bakalım ne zaman gibi...." dedi.

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