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Sivas’ta 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması

İhlas Haber Ajansı

SİVAS Valiliği, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları üzerine, 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlama getirildiğini duyurdu.

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SİVAS’ta artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları üzerine ek tedbirler alınmaya başlandı.

Sivas Valiliği, 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha kurulu kararınca; 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza, risk grubunda olmaları sebebiyle, salgının etkilerinden korumak amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiştir" denildi.

Kısıtlama kapsamı 17.00 ile 10.00 saatleri arası olarak duyuruldu.

65 yaş üstü vatandaşların 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ise sokağa çıkabilecekleri belirtildi.

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