Ankara'da bakıcının bardakla dövdüğü İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti

Emekli öğretmen olduğunu söyledi

Antalya'da ilanı görerek aileye ulaşan R.K., emekli öğretmen olduğunu ve yaşlı kadına bakabileceğini söyledi. Oğuz Ö. ve Şükran K. de kabul etti. R K., Antalya'dan Canefe'nin Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman'daki evine gelerek, yaşlı kadına bakmaya başladı.