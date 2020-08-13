Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (13 Ağustos Perşembe)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 1243 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 245 bin 635, can kaybı 5 bin 912 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır hasta sayımızdaysa 15 artış var" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 13 Ağustos 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 66 bin 892 yeni test yapıldı, 1243 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 968 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 5 milyon 521 bin 880, vaka sayısı 245 bin 635, vefat sayısı 5 bin 912 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 647, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,9 oldu.

"Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun" ifadelerini kullandı.

Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/iiPeUUAgUk — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 13, 2020