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Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Mısır tepkisi firavun döneminde bile...

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Mısır'da büyük bir trajedi yaşandığını ve dünyanın işlenen suçlara sessiz kaldığını belirtti.

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Mısır'da tutuklu bulunan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden İsam el-Iryan'ın dün vefat ettiğinin duyurulmasının ardından yazılı açıklama yapan Karadaği, Iryan'ın şehitler kafilesine katıldığını dile getirdi.

"Dünya ne zamana kadar Sisi'nin (Mısır Cumhurbaşkanı) işlediği suçlara sessiz kalacak?" diye soran Karadaği, "Mısır'da, askeri darbeden bu yana büyük bir trajedi ve Mısırlıların Firavun döneminde bile görmediği bir zulüm yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Iryan'ın avukatı Abdulmunim Abdulmaksud, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iryan'ın öldüğünü duyurmuştu.

2013'te ordunun yönetime el koyması ve ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı merhum Muhammed Mursi'nin görevden uzaklaştırılmasından önce İhvan'ın farklı makamlarında faaliyet gösteren Iryan, "doğu sınırına baskın" ve "Kalyub" davaları başta olmak üzere hakkında suçlama yöneltilen davalarda birkaç kez müebbet hapis cezasına (25 yıl hapis) çarptırılmıştı.

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