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Çeşme’de yangın paniği! ‘2-3 bin kişi tahliye edilecek’

İZMİR’in Çeşme ilçesindeki otluk alanda yangın çıktı. Yangınla ilgili son gelişmeleri aktaran Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "2-3 bin kişinin tahliye edilecek, 5 site boşaltıldı" ifadelerini kullandı.

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Yangın, gece saatlerinde Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi’ndeki otluk alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası dumanı fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere müdahale ederken, tedbir amaçlı 4 sitenin de tahliye edildiği öğrenildi. Alevlerin yükseldiği bölgeye gelerek ekiplerden bilgi alan Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, “Yangına müdahale devam ediyor. Tedbir amaçlı 4 sitemizi boşalttık” diye konuştu.

2-3 bin kişi tahliye edilecek

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın yangınla ilgili son gelişmeleri aktardığını belirterek “2-3 bin kişinin tahliye edileceğini söyleyen Oran, 5 sitenin boşaltıldığını açıkladı” ifadelerini kullandı.

Havadan müdahale 

Ekipler saatlerdir müdahale ediyor. Henüz etkisi devam eden yangına günün aydınlanması ile 8 helikopter ve 2 uçak ile havadan müdahale başladı.

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