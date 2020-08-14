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THY, ikinci çeyrekte 2,2 milyar TL zarar açıkladı! Koronavirüsün sert etkisi

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs salgını nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde 2 milyar 234 milyon, yılın ilk yarısında toplamda 4 milyar 257 milyon TL zarar açıkladı.

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Şirket geçen sene ikinci çeyrekte 133 milyon TL net kâr, geçen senenin ilk yarısında 1 milyar 120 milyon TL net zarar açıklamıştı.

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği Türk şirketlerden Türk Hava Yolları (THY), ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Buna göre, THY, 2020 yılının nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte 2 milyar 234 milyon TL net zarar etti. Geçen sene aynı dönemde şirket 133 milyon TL net kâr açıklamıştı.

Toplam net zararı 4 milyar 257 milyon TL

THY’nin 2020 yılının ilk yarısında toplam net zararı 4 milyar 257 milyon TL oldu. 2019’un aynı döneminde THY, 1 milyar 120 milyon TL zarar açıklamıştı.

Salgın nedeniyle THY, yurt içi ve yurt dışı seferlerini nisan ve mayıs aylarında yapamamış, haziranda sınırlı sayıda sefer başlatılmıştı.

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