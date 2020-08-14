BIST 1.100
DOLAR 7,35
EURO 8,68
ALTIN 461,44
HABER /  GÜNCEL

İzmir'de saldırganlar, tartıştıkları tinerciyi gözünü kırpmadan yaktı

İZMİR'in Buca ilçesinde madde bağımlısı şahısla tartışan kişi veya kişiler, tartışmanın büyümesi üzerine şahsı tiner dökerek yaktı.

Abone ol

Olay saat 21.00 sıralarında Seyhan Mahallesi 641/5 sokakta meydana geldi. İddiaya göre madde bağımlısı olduğu öğrenilen Z.K., yoldan geçen bir otomobilin içerisinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerle sözlü tartışmaya girdi.

Tinerciyi yaktılar

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, Z.K.'nin elindeki tiner şişesini alarak üstüne döküp ateşe verdiler. Olayın ardından şüpheli veya şüpheliler araçlarıyla hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar Z.K.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Hayati tehlikesi sürüyor

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yanan şahsı ambulansla İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma sürdürürken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri MetroPOLL anketi bomba! Erdoğan'a bakın ne kadar görev onayı veriliyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'fahişe' diyen Abdurrahman Dilipak'a sert çıktı
Oruç Reis'e saldırı mı oldu? Erdoğan'ın o sözleri merak konusu oldu
Selçuk Bayraktar müjdesi haberi twitter'dan duyurdu
Fenerbahçe'nin harcama limiti itirazına TFF Tahkim Kurulundan ret
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (13 Ağustos Perşembe)
ÖNCEKİ HABERLER
CENTCOM Komutanı McKenzie'den IŞİD'in yeniden dirilişine karşı harekete geçme çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 üniversiteye rektör atadı
Yeni Malatyaspor iki futbolcuyu renklerine bağladı
Fenerbahçe futbol takımında 2 koronavirüs vakası
Beşiktaşlı futbolcu Lens: Şampiyon olmak istiyorum
Aile hekimi sorgulama TC ile aile hekimi sorgulaması yapma
Yorumlar 2 yorum