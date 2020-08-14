Erdoğan ile görüşen AB Konseyi Başkanı Michel: Yunanistan’ın yanındayız

Son günlerde tansiyonun tırmandığı Doğu Akdeniz’de bugün kritik gün… AB ülkeleri bölgedeki gerilimi masaya yatırmadan önce AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde, "Yunanistan'ın yanındayız" dediği öne sürüldü.

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Dün Fransa ve Yunanistan’ın Girit açıklarında tatbikat yaptığı Doğu Akdeniz ile ilgili bir diğer flaş gelişme de dün akşam yaşandı… Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştu.

Avrupa Birliği ülkeleri, bugün Doğu Akdeniz’de yaşananlarla ilgili bir toplantı düzenlerken Viyana’da da Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya gelecek.

"Herkesin kazanacağı formülden yanayız"

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Görüşmede Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alınmıştır” denilirken, Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’deki bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir formülden yana olduklarını söylemişti.

Yunan basını bazı detaylar aktardı

Fakat Yunan basını, Michel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a söylediklerini ortaya çıkardı. Ülkenin çok okunan gazetesi Kathimerini’ye konuşan kaynaklar, “Michel, AB’nin Yunanistan ve Rum Kesimi’nin yanında olduğunu telefon görüşmesinde söyledi.

Michel ayrıca AB’nin eleştirdiği Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmayı da gündeme getirerek eleştiriyi tekrarladı” ifadesini kullandı.

Gazeteye konuşan kaynaklar, Michel’in Türkiye’nin bölgede tansiyonu artıracak hamlelerden uzak durmasını söylediğini de aktardı.