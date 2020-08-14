Çakıcı'ya "Takiptesin, kaç" diye bir bakan haber vermiş! Saygı Öztürk açıkladı

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla yargılanarak hüküm giyen ve 16 yıldır cezaevinde kalan Alaattin Çakıcı'nın kendisine “Takiptesin, kaç” diye bir bakanın haber verdiğini söylediğini anlattı.

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“Siyasette-Bürokraside-Cezaevinde Alaattin Çakıcı” kitabını kaleme alan Gazeteci Saygı Öztürk Cumhuriyet'ten İpek Özbey'e dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Öztürk, "Çakıcı kendisine 'Takiptesin, kaç' diye bir bakanın haber verdiğini söylüyor mesela. Hakikaten siyasetin içine nasıl girdiğini de görüyoruz bu ifadelerden... MİT’te daire başkanlığına birinin atanması için bile Çakıcı’nın nasıl mücadele verdiğini gördüğümüz gibi." ifadelerini kullandı.

"MİT, Alaattin Çakıcı’ya görev verdi mi?"

Öztürk, "Peki, yeri geldi, en çok merak edilen konuyu konuşalım. MİT, Alaattin Çakıcı’ya görev verdi mi? MİT ve Emniyet ile ilişkisi var mıydı?" sorusuna, şöyle yanıt verdi:

Yıllar önce Korkut Eken, kendisiyle yaptığım röportajda, “Alaattin Çakıcı, Sedat Peker gibi isimleri biz kullandık. Ben bu insanlarla sokakta tanışmadım, devletin verdiği bir görev kapsamında bir araya geldim” demişti. Mehmet Eymür de, Çakıcı’nın yurtdışında bazı görevlerde kullanıldığını kabul ediyor, fakat bunların sayısının fazla olmadığını, daha çok istihbarat toplanması, bazı adreslerin belirlenmesi konusunda kullanıldığını söylüyor.

Sedat Peker’in daha çok Balkanlar’da, Alaattin Çakıcı’nın ise Almanya, Fransa gibi ülkelerde kendilerine destek olduğu ifade ediliyor. Çakıcı’nın kendisine mahkemede MİT size görev verdi mi diye soruluyor?

"Bayrak ve Kur'an üzerine yemin ettiği sonucunu çıkardım"

Öztürk, şöyle devam etti: Alaattin Çakıcı’nın ifadelerinden, ülkeye ihanet etmeyeceği, Türkiye için çalışacağı konusunda bayrak ve Kur'an üzerine yemin ettiği sonucunu çıkardım. Zira MİT ile yakın ilişkisi olduğu kitapta yayımladığım belgelerle de ortaya çıkıyor. MİT’in o dönem önde gelen isimlerinden Kaşif Kozinoğlu’yla birçok telefon konuşması var.