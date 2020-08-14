BIST 1.100
DOLAR 7,35
EURO 8,69
ALTIN 461,54
HABER /  GÜNCEL

Sivas'ta 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı bir geldi bir de gitti! Valilik duyurdu

SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma saatlerinde kısıtlama getirildi. Karar bir kaç saat içinde ertelendi. Valilik yeniden düzenleme yapılacağını duyurdu.

Abone ol

Sivas'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatlerine dün akşam saatlerinde kısıtlamsa getirildi. Ancak kısa süre sonra Sivas Valiliği yeni bir açıklama daha yaparak getirilen kısıtlamanın bir süre ertelendiğini, yeniden düzenleme yapılacağını duyurdu.

İlk açıklama: 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi

Sivas Valiliği'nden dün akşam yapılan ilk açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın risk grubunda olmaları sebebiyle salgının etkilerinden korumak amacıyla sokağa çıkmaları 10.00-17.00 saatleri arası sınırlandırılmıştır. Sabah 10.00'dan önce ve akşam 17.00'den sonra sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır" denildi.

İkinci açıklama: İçeriği ve saatleri güncellenecek, ertelendi

Ardından uygulamayı bir süreliğine geri çeken Valilik, yaptığı açıklamada, "65 yaş ve üzeri kıymetli büyüklerimizin sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili olarak; İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar, içeriği ve kısıtlama saatleri güncellenerek tekrar paylaşılacaktır" duyurusu yaptı.

İlgili Haberler
65 yaş üstü vatandaşlara Gaziantep'te koronavirüs yasağı geldi!
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Çakıcı'ya "Takiptesin, kaç" diye bir bakan haber vermiş! Saygı Öztürk açıkladı
Çeşme’de yangın paniği! ‘2-3 bin kişi tahliye edilecek’
Erdoğan ile görüşen AB Konseyi Başkanı Michel: Yunanistan’ın yanındayız
Erdoğan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'fahişe' diyen Abdurrahman Dilipak'a sert çıktı
Oruç Reis'e saldırı mı oldu? Erdoğan'ın o sözleri merak konusu oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Mısır tepkisi firavun döneminde bile...
THY, ikinci çeyrekte 2,2 milyar TL zarar açıkladı! Koronavirüsün sert etkisi
İzmir'de saldırganlar, tartıştıkları tinerciyi gözünü kırpmadan yaktı
CENTCOM Komutanı McKenzie'den IŞİD'in yeniden dirilişine karşı harekete geçme çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 üniversiteye rektör atadı
Sağlıkta lisans tamamlama 2020 YÖK nasıl yapılır?
Yorumlar 1 yorum