Sivas'ta 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı bir geldi bir de gitti! Valilik duyurdu

SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma saatlerinde kısıtlama getirildi. Karar bir kaç saat içinde ertelendi. Valilik yeniden düzenleme yapılacağını duyurdu.

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Sivas'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatlerine dün akşam saatlerinde kısıtlamsa getirildi. Ancak kısa süre sonra Sivas Valiliği yeni bir açıklama daha yaparak getirilen kısıtlamanın bir süre ertelendiğini, yeniden düzenleme yapılacağını duyurdu.

İlk açıklama: 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi

Sivas Valiliği'nden dün akşam yapılan ilk açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın risk grubunda olmaları sebebiyle salgının etkilerinden korumak amacıyla sokağa çıkmaları 10.00-17.00 saatleri arası sınırlandırılmıştır. Sabah 10.00'dan önce ve akşam 17.00'den sonra sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır" denildi.

İkinci açıklama: İçeriği ve saatleri güncellenecek, ertelendi

Ardından uygulamayı bir süreliğine geri çeken Valilik, yaptığı açıklamada, "65 yaş ve üzeri kıymetli büyüklerimizin sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili olarak; İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar, içeriği ve kısıtlama saatleri güncellenerek tekrar paylaşılacaktır" duyurusu yaptı.