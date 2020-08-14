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Akşener kaçtıkça Erdoğan ve Bahçeli ısrarla takip edecek! MHP'de 'sussun' talimatı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, parti yöneticilerine Meral Akşener'e yaptığı 'eve dön' çağrısı konusunda konuşmama talimatı verdi. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, "Belli ki Akşener kaçtıkça Bahçeli ve Erdoğan ısrarla takip etmeye devam edecekler" dedi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik yaptığı "Evine dön" çağrısıyla ilgili parti yöneticilerini 'konuşmama' talimatı verdiğini öne sürüldü. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, "Belli ki Akşener kaçtıkça Bahçeli ve Erdoğan ısrarla takip etmeye devam edecekler" dedi.

MP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e 'eve dön' çağrısı yapmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Yerli ve milli olan İYİ Parti" diyerek çağrıya destek vermişti. Akşener de Bahçeli'nin MHP'ye dön çağrısına kapıyı kapatmış, Erdoğan'ın sözleri içinse "Parlamenter sisteme dönüş için destek talebiyse hazırım" mesajı vermişti.

Bahçeli'nin son açıklamasında CHP, HDP ve diğer siyasi partileri sert sözlerle eleştirirken, İYİ Parti'ye yönelik sadece "Güçlendirilmiş parlamenter sistem özlemleri boşuna bir taleptir" demekle yetindiğini hatırlatan Abdülkadir Selvi şöyle devam etti: 

'Konuşmayın' talimatı verdi

"Ama daha önce İyi Parti ve Akşener hakkında kullandığı ifadeleri kullanmamayı tercih etti. Bahçeli’nin parti yöneticilerine de 'Evine dön' çağrısıyla ilgili olarak 'konuşmama' talimatı verdiği söyleniyor. Bu tablo Bahçeli’nin çağrısında ısrarlı olduğunu ve MHP’nin sürece zarar verecek bir açıklama yapılmasını istemediğini gösteriyor. Belli ki Akşener kaçtıkça Bahçeli ve Erdoğan ısrarla takip etmeye devam edecekler."

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