BIST 1.100
DOLAR 7,35
EURO 8,69
ALTIN 461,54
HABER /  GÜNCEL

14 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller listesi yenilendi

Evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına verilen evde bakım aylığı 14 Ağustos cuma günü hangi illerde yattı sorusu araştırılıyor. Ağustos ayında, zamlanan yeni evde bakım maaşlarının 14 Ağustos'ta Konya, Erzurum, Tokat, Samsun olmak üzere toplam 35 ilde hesaplara yattı.

Abone ol

14 Ağustos evde bakım maaşı hangi illerde yattı sorusu birçok vatandaş tarafından araştırılıyor.  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirtilen şartları taşıyan vatandaşlara bakım maaşı veriliyor. Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşı sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. İşte sorgulama ekranı ve detaylar…

Evde bakım parası sorgulama ekranı her ay araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayının gelmesi ile beraber evde bakım maaşı yatan iller merak edilmeye başlandı. Ağustos ayı evde bakım maaşlarının toplam 35 ilde yattı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen maaşın sorgulaması e-Devlet üzerinden yapılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLER?
Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR? 
Enflasyon oranının açıklanmasının ardından temmuz zamları belli oldu. İşte temmuz zammı ile yeni evde bakım maaşı…
Evde bakım desteği
Eski: 1.460
Yeni: 1.544

ENGELLİ AYLIĞI

%40-69
Eski: 537
Yeni: 567

%70 VE ÜSTÜ
Eski: 805
Yeni: 854

SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'li senatörlerden çağrı: Türkiye, gemilerini çıkarmazsa ekonomik yaptırım uygulanmalı
Sivas'ta 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı bir geldi bir de gitti! Valilik duyurdu
Çakıcı'ya "Takiptesin, kaç" diye bir bakan haber vermiş! Saygı Öztürk açıkladı
Çeşme’de yangın paniği! ‘2-3 bin kişi tahliye edilecek’
Erdoğan ile görüşen AB Konseyi Başkanı Michel: Yunanistan’ın yanındayız
Erdoğan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde konuştu
ÖNCEKİ HABERLER
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Filistin'e ihanet anlaşması
'Kopya site'yle villa vurgununun boyutu 100 milyon lira
Cuma mesajları resimli kısa hayırlı cumalar mesajları 2020
HDP'li Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören partisinden istifa etti
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Mısır tepkisi firavun döneminde bile...
Eşinin yüzünü hiç görmeden evlendi! Sivas'ta eşinin sesine aşık sevgili
Yorumlar