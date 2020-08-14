Son dakika Türkiye'den İsrail ile BAE arasındaki anlaşmaya ilk tepki

Dışişleri Bakanlığı'dan son dakika İsrail ile BAE arasındaki anlaşmaya sert tepki gösterildi. Dışişleri "Tarih, böyle bir anlaşma yapan Birleşik Arap Emirlikleri'nin davranışını affetmeyecek" açıklamasını yaptı.

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Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında dün imzalanan "normalleşme" anlaşmasının ardından Ankara'dan ilk tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Tarih, böyle bir anlaşma yapan Birleşik Arap Emirlikleri'nin davranışını affetmeyecek" ifadeleri kullanıldı.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), diplomatik ilişkileri tamamen normalleştirmek üzere anlaşmaya vardı.

Gelişmeye yönelik Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD, İsrail ve BAE tarafından açıklanan ve İsrail-BAE ilişkilerinin bütünüyle normalleştirilmesini öngören ortak bildiriye ilişkin olarak Filistin halkı ve Yönetimi tarafından gösterilen güçlü ve müşterek tepkiyi haklı buluyoruz.

2002 yılında Suudi Arabistan öncülüğünde Arap Ligi tarafından geliştirilen ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nca da desteklenen Arap Barış Planı’nın BAE tarafından tek yanlı bir tasarrufla ortadan kaldırılmaya çalışılması son derece endişe vericidir.

Hal böyle iken, sözkonusu üçlü bildiriyi Filistin davasına destek olarak takdim etmenin hiçbir inandırıcılığı yoktur.

Zaten ölü doğan ve hiçbir geçerliliği olmayan ABD planı üzerinden gizli hesaplar yapmaya çalışan BAE, bu şekilde Filistin'in iradesini de yok saymaktadır.

BAE liderliğinin Filistin halkının ve Yönetiminin rızası hilafına Filistin adına İsrail'le müzakereler yürütme ve Filistin açısından hayati önem taşıyan konularda taviz verme yetkisi hiç bir şekilde yoktur.

'Tarih asla affetmeyecektir'