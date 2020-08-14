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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Gri listedeki Destan kod adlı Belyan Bozyiğit öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada 'İç güvenlik operasyonları kapsamında; 11 Ağustos tarihinde, Van Çatak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülleGRİ LİSTE’de yer alan Destan kod adlı Belyan Bozyiğit olduğu tespit edilmiştir.' denildi.

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Son dakika haberine göre, Van'ın Çıtak kırsalında gri listedeki Destan kod adlı Belyan Bozyiğit öldürüldü.. İçişleri Bakanlığı 'İç güvenlik operasyonları kapsamında; 11 Ağustos tarihinde, Van Çatak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülleGRİ LİSTE’de yer alan Destan kod adlı Belyan Bozyiğit olduğu tespit edilmiştir.' açıklaması yaptı.

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