Ahmet Hakan'dan Berat Albayrak yorumu gündem oldu: Bugün değilse bile yarın etkisiz kalacak

Ahmet Hakan 'Berat Albayrak’la ilgili bir saptama' başlıklı yazısında Albayrak'la ilgili sürekli linç ve hakaretin lobi faaliyetini andırdığını belirterek "Bugün değilse bile yarın... Bu anormal ve sıra dışı kampanya hayli etkisiz kalacak gibi" yorumunda bulundu.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yine hedefte. Ne söylese eleştiriliyor yerden yere vuruluyor. Tepkilerin dozunda sınır tanınmıyor.

Önceki akşam CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına konuk olan Albayrak'a hakaretler yağmur gibi yağdı. Ahmet Hakan, Albayrak'la ilgili Hürriyet'teki bugünkü yazısında dikkat çeken saptamalarda bulundu.

"Hakkında olumlu tek bir harfe bile yer verilmiyor"

Aşırıya kaçan, hayli agresif ve hiç de olağan olmayan dozda bir karalama kampanyası yapıldığını söyleyen Hakan, "Hakkında olumlu tek bir harfe bile yer verilmiyor. “Yahu şunu da iyi yaptı” cümlesinin yanına bile yaklaşılmıyor." ifadelerine yer verdi.

"Adı geçtiği anda hücuma geçiliyor"

Adı geçtiği anda hücuma geçildiğini belirten yazar, yazısına şöyle devam etti:

- “Ama şu kararı da gayet yerinde” denmiyor.

Hepsini geçtim...

Mesela “Çokomelli konusunda ne güzel bir tutum aldı” diyen bile yok.

Peki ne var?

- Sürekli bir linç var.

- Sürekli bir hakaret var.

- Sürekli bir hedef alma var.

Bu, olağan bir şey değil.

Bu, sıradan bir “ekonomi bakanı eleştirisi” değil.

Bu başka bir şey. Çok başka bir şey.

İşte tam da bu nedenle...

Daha çok bir lobi faaliyetini andırıyor.

Öylesine bir kıvam kaçması, öylesine bir tadında bırakmama, öylesine bir aşırı abanma söz konusu ki...

Bugün değilse bile yarın... Bu anormal ve sıra dışı kampanya hayli etkisiz kalacak gibi.