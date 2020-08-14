Mustafa Verşan Kök kimdir ODTÜ rektörü aslen nereli eşi ve kızı kimdir?

Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmasının ardından araştırılan isimlerden oldu. 60 yaşında olan Mustafa Verşan Kök aslen Tekirdağ Çorlulu. 2015 yılında 358 bilim insanı listesinde 160-170 aralığında yer alan Mustafa Verşan Kök'ün eşi ve kızı kimdir?

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TÜBİTAK Teşvik Ödülü sahibi olan Dr. Kök Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ndeki görevine devam edecek. 20'den fazla Üstün Başarı ödülü sahibi olan Dr. Kök, 2008 yılında ise Lider Bilim İnsanı ve Mühendisi Ödülü’nü aldı. Peki, Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök kimdir? İşte, o isim hakkında bilgiler.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, atama kararının ardından gündeme geldi. Uluslararası kongrelerde 73 bildirisi olan Dr. Kök, 5 TÜBİTAK projesinde ise yürütücü ve/veya araştırmacı olarak görev yapmıştır. İşte, ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Kök'ün hayatıyla ilgili bilgiler.

PROF. DR. MUSTAFA VERŞAN KÖK KİMDİR?

1960 yılında Çorlu-Tekirdağ'da doğdu. İlkokulu International School of Prague-Çek Cumhuriyeti’nde tamamladı. Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. 1990 yılında ODTÜ'de doktorasını verdi, doktora sonrası çalışmalarını 1993-94 yılları arasında Fransa'da CNRS - Lyon Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirdi.

1995 - 2000 yılları arasında davetli araştırmacı olarak her yıl 3'er ay İngiltere, Almanya ve Macaristan'da araştırmalarda bulundu.

Aralık 2000'de profesör olan Prof. Kök; 2001 - 2006 yılları arasında TÜBİTAK'ta Başkan Danışmanı olarak Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı kapsamında Enerji – Ulaşım ve Çevre alanlarının Ulusal İrtibat Noktası ve Brüksel'de Program Komite Üyesi olarak görev yaptı.

2004-2006 yıları arasında TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grup Yürütme Komitesi Sekreteri olarak da görev yapan Dr. Kök Ekim 2006'da ODTÜ'ye geri döndü.

Aralık 2014 – Mayıs 2015 tarihleri arasında davetli araştırmacı olarak Fransa CNRS – ICARE laboratuvarlarında araştırmalarda bulundu. Mayıs 2015'te Petrol ve Doğal Gaz Müh. Bölüm Başkanı olan Dr. Kök; Kasım 2015'te Mühendislik Fakültesi Dekanı seçildi. Temmuz 2016'da ise ODTÜ Rektörü olarak atandı.

TÜBİTAK Teşvik Ödülü sahibi olan Dr. Kök, 2007 ve 2008 yıllarında Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı ve Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı Bilim Ödülleri'ni aldı. 20'den fazla Üstün Başarı ödülü sahibi olan Dr. Kök, 2008 yılında ise Lider Bilim İnsanı ve Mühendisi Ödülü’nü (OIC) aldı.

Uluslararası indeksli dergilerde (SCI) yayımlanmış 189 makalesi olan Dr. Kök'ün Uluslararası kongrelerde ise 73 bildirisi vardır. 4 Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve projesinde yürütücü olan Dr. Kök, 6 Uluslararası ve 15 TÜBİTAK projesinde ise yürütücü ve/veya araştırmacı olarak görev yapmıştır. Dr. Kök 36 yüksek lisans ve 9 doktora tezi yönetti. 2018 yılında TÜBA Asli Üyesi seçilen Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Bilim ve Teknik dergisi tarafından 2015 yılında yapılan bir araştırmada yurt içi ve yurt dışı en başarılı 358 bilim insanı listesinde 160-170 aralığında yer aldı.