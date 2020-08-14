Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu

İZMİR ve Manisa'da Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi. Bakan Ersoy sosyal medya hesabından "52 bini sikke olan 65 bin adet eserimiz ait olduğu topraklarda kaldı. " ifadelerini kullandı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonuyla 65 bin adet eserin ait olduğu topraklarda kaldığını belirtti.

Bakan Ersoy, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihî eser kaçakçılığı operasyonuyla 52 bini sikke olan 65 bin adet eserimiz ait olduğu topraklarda kaldı. Operasyonu yürüten, İçişleri Bakanlığımıza ve Cumhuriyet Savcılığımıza teşekkür ediyorum" dedi.