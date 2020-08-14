Musa Yıldız kimdir aslen nereli Gazi Üniversitesi rektörü eşi kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 16 üniversiteye rektör atandı. Musa Yıldız Gazi Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki Musa Yıldız kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

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Musa Yıldız Gazi Üniversitesine rektör olarak atandı. Bu gelişmenin ardından Musa Yıldız kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında soruları merak edildi. Aslen Samsunlu olan Musa Yıldız 53 yaşında. İşte Musa Yıldız'ın biyografisi..

Eğitim

Lisans Arap Dili Eğitimi Gazi Üniversitesi 1988

Yüksek Lisans Arap Dili Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Doktora Arap Dili Eğitimi Gazi Üniversitesi 1998

Doçent Arap Dili ve Edebiyatı YÖK Üniversitelerarası Kurul 2002

profesör Arap Dili Eğitimi Gazi Üniversitesi 2007

Akademik Hayatı

Araş.Gör. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 1994-1996

Mis.Araş.Gör. Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1996-1997

Araş.Gör. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 1997-1998

Öğ. Gör. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 1998-2001

Yard. Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 2001-2002

Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 2002-2003

Doç. Dr. Ürdün Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 2003-2004

Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 2004-2007

Prof. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 2007-

ÇALIŞMA HAYATI

Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 2002-2003

Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkan Yrd. 2007-2010

Gazi Eğitim Fakültesi Erasmus Koordinatörü 2007-2010

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yrd. 2010-2011

Gazi Üniversitesi OYP Kurum Koordinatörü (Kurucu) 2012-2013

Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 2012-2013

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü 2012-2013

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili (Eş Rektör) 2013-2014

Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 2014-2019,

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 2015-2020

Diğer Profesyonel Etkinlikler

Yunus Emre Enstitüsü Bilim Kurulu Üyesi

Yunus Emre Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi

bilig Dergisi Danışma Kurulu Üyesi

Diyanet Arapça İlmi Dergi Danışma Kurulu Üyesi

Marife Dergisi Danışma Kurulu Üyesi

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi Danışma Kurulu Üyesi

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Editörler Kurulu Üyesi

EKEV Akademi Dergisi, Hakem Kurulu Üyesi

Kutadgubilig Dergisi, Hakem ve Danışma Kurulu Üyesi

SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Hakem Kurulu Üyesi

Sütçü İmam Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, Danışma Kurulu Üyesi

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Şarkiyat Mecmuası Hakem Kurulu Üyesi

İslâmî İlimler Dergisi, Danışma Kurulu Üyesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Hakem ve Danışma Kurulu Üyesi

Usul Dergisi, Hakem Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, Hakem Kurulu Üyesi

Vakıflar Dergisi Yayın Kurulu Üyesi

Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bilimleri Fakültesi “Artuklu Akademi” Dergisi, Hakem Kurulu Üyesi

Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi Danışma Kurulu Üyesi

Bildiği Diller

Arapça, Fransızca, İngilizce ve Kazak Türkçesi.

Kaynak: Musa Yıldız kimdir? Nereli ve kaç yaşında?