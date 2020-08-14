Musa Yıldız kimdir aslen nereli Gazi Üniversitesi rektörü eşi kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 16 üniversiteye rektör atandı. Musa Yıldız Gazi Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki Musa Yıldız kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...Abone ol
Musa Yıldız Gazi Üniversitesine rektör olarak atandı. Bu gelişmenin ardından Musa Yıldız kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında soruları merak edildi. Aslen Samsunlu olan Musa Yıldız 53 yaşında. İşte Musa Yıldız'ın biyografisi..
Eğitim
Lisans Arap Dili Eğitimi Gazi Üniversitesi 1988
Yüksek Lisans Arap Dili Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992
Doktora Arap Dili Eğitimi Gazi Üniversitesi 1998
Doçent Arap Dili ve Edebiyatı YÖK Üniversitelerarası Kurul 2002
profesör Arap Dili Eğitimi Gazi Üniversitesi 2007
Akademik Hayatı
Araş.Gör. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 1994-1996
Mis.Araş.Gör. Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1996-1997
Araş.Gör. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 1997-1998
Öğ. Gör. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 1998-2001
Yard. Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 2001-2002
Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 2002-2003
Doç. Dr. Ürdün Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 2003-2004
Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 2004-2007
Prof. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 2007-
ÇALIŞMA HAYATI
Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 2002-2003
Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkan Yrd. 2007-2010
Gazi Eğitim Fakültesi Erasmus Koordinatörü 2007-2010
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yrd. 2010-2011
Gazi Üniversitesi OYP Kurum Koordinatörü (Kurucu) 2012-2013
Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 2012-2013
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü 2012-2013
Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili (Eş Rektör) 2013-2014
Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 2014-2019,
Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 2015-2020
Diğer Profesyonel Etkinlikler
Yunus Emre Enstitüsü Bilim Kurulu Üyesi
Yunus Emre Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi
bilig Dergisi Danışma Kurulu Üyesi
Diyanet Arapça İlmi Dergi Danışma Kurulu Üyesi
Marife Dergisi Danışma Kurulu Üyesi
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi Danışma Kurulu Üyesi
Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Editörler Kurulu Üyesi
EKEV Akademi Dergisi, Hakem Kurulu Üyesi
Kutadgubilig Dergisi, Hakem ve Danışma Kurulu Üyesi
SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Hakem Kurulu Üyesi
Sütçü İmam Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, Danışma Kurulu Üyesi
İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Şarkiyat Mecmuası Hakem Kurulu Üyesi
İslâmî İlimler Dergisi, Danışma Kurulu Üyesi
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Hakem ve Danışma Kurulu Üyesi
Usul Dergisi, Hakem Kurulu Üyesi
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, Hakem Kurulu Üyesi
Vakıflar Dergisi Yayın Kurulu Üyesi
Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bilimleri Fakültesi “Artuklu Akademi” Dergisi, Hakem Kurulu Üyesi
Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi Danışma Kurulu Üyesi
Bildiği Diller
Arapça, Fransızca, İngilizce ve Kazak Türkçesi.
Kaynak: Musa Yıldız kimdir? Nereli ve kaç yaşında?